Анисина опровергла слухи о конфликте с Джигурдой

Марина Анисина на своей страничке в социальной сети опубликовала семейный портрет с детьми и мужем и написала:

«Мой Бог — Никита Джигурда, не верьте слухам, ГосподА!»

В семье Марины и Никиты страсти кипят уже много лет. У пары двое детей-подростков, 14-летний сын Мик-Анжель Крист и 13-летняя дочь Эва-Влада. Супруги с самого начала живут в основном раздельно, Анисина много лет провела с детьми во Франции, а в прошлом году перебралась в Стамбул. Джигурда же в основном живет в России, - информирует издание womanhit.

Супруги даже разводились, но затем вновь регистрировали брак.

Джигурда постоянно дает поводы для слухов – то устраивает провокации со своей подругой Анастасией Волочковой, то откровенно ухаживает за другими девушками. Тем не менее, Марина не обращает на это внимания.

Некоторое время назад Марина Анисина сообщила о том, что она перебралась с наследниками в Турции. После этого известия поползли слухи, что между спортсменкой и Никитой Джигурдой побежала черная кошка.

По словам жены певца, в Стамбул она уехала ради детей, которые играли в теннис и участвовали в спортивных соревнованиях. «Мы вместе, у нас крепкая семья», – рассказала она об отношениях с супругом. Женщина призналась, что даже не ругается с избранником, а потому слова об их разрыве – это лишь домыслы.