Соседов показал свою квартиру

Как информирует Экспресс Газета, зрители с удивлением обнаружили, что жилище Соседова выглядит очень скромно. Давний ремонт и мебель, которая, по всей видимости, была куплена еще в советские времена.

«Благодарю всех вас за колоссальное внимание и любовь, которыми вы одарили меня во время и после нашей беседы с Еленой Хангой. Спасибо за столь щедрые комплименты и оценки. Читал с невероятным интересом и восторгом. Надеюсь, до новых встреч и событий. Будьте всегда здоровы и счастливы!» — написал он в комментариях.

Факт, что известный журналист все еще проживает в скромной двушке с престарелой матерью, мог бы вызвать недоумение, если бы не грандиозный скандал и нелицеприятные обвинения в адрес правительства, которые последовали за крупной потерей. По разным данным, Сергей потерял то ли десять, то ли пятнадцать миллионов, которые он копил на приобретение недвижимости в банке «Югра».