Распутина высказалась по поводу пластических операций

Маша Распутина была гостьей шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Речь зашла о пластических операциях, и звезда призналась, что является их противницей. Хотя один раз к хирургу все же обращалась.

После рождения младшей дочери, по словам певицы, у нее нарушился гормональный фон и произошел скачок веса. В результате появился очень заметный второй подбородок. Врач восстановил контур лица. Это было 23 года назад. И с тех пор Распутина обходится без помощи пластической хирургии. Об этом рассказывает портал vokrug.tv.

Самым вредным вмешательством Маша считает пластику груди.

«Это ужасно. Когда мне порассказали, я говорю: ''Ребята, до свидания, мне такого не надо''», — сказала она.

Также Распутина не видит ничего хорошего в том, чтобы бесконечно себя переделывать.

«Есть, конечно, с перетянутыми лицами, я не хочу называть имена, вы всех знаете. Даже неприятно разговаривать, хочется отвернуться».

Поддерживать хорошую форму певице помогают косметологи, спорт, специальная гимнастика. Она занимается иогой, растяжкой и пилатесом.

Ранее певица Маша Распутина рассказала, какие процедуры проводит в домашних условиях, чтобы выглядеть моложе.