Распутина высказалась по поводу пластических операций
Маша Распутина была гостьей шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Речь зашла о пластических операциях, и звезда призналась, что является их противницей. Хотя один раз к хирургу все же обращалась.
После рождения младшей дочери, по словам певицы, у нее нарушился гормональный фон и произошел скачок веса. В результате появился очень заметный второй подбородок. Врач восстановил контур лица. Это было 23 года назад. И с тех пор Распутина обходится без помощи пластической хирургии. Об этом рассказывает портал vokrug.tv.
Самым вредным вмешательством Маша считает пластику груди.
«Это ужасно. Когда мне порассказали, я говорю: ''Ребята, до свидания, мне такого не надо''», — сказала она.
Также Распутина не видит ничего хорошего в том, чтобы бесконечно себя переделывать.
«Есть, конечно, с перетянутыми лицами, я не хочу называть имена, вы всех знаете. Даже неприятно разговаривать, хочется отвернуться».
Поддерживать хорошую форму певице помогают косметологи, спорт, специальная гимнастика. Она занимается иогой, растяжкой и пилатесом.
Ранее певица Маша Распутина рассказала, какие процедуры проводит в домашних условиях, чтобы выглядеть моложе.
«Протираю себя льдом каждое утро, у меня есть лед с молодым вином, с лимоном, с эфирными маслами. Фитнес для лица делаю», — поделилась она.