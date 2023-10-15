SHAMAN «дотанцевался» на стеклах

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поранил ногу на концерте в Государственном Кремлевском дворце. В свою концертную программу он включил песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах», которую решил дополнить пластическим номером с хождением по осколкам. По словам его мамы Людмилы Дроновой, артист «дотанцевался», сообщает Пятый канал.

Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас — там левая нога, — рассказала женщина.

По ее словам, танцоры страховали артиста, проводя его по полосе из битого стекла с повязкой на глазах, однако, несмотря на тренировки, мужчина все равно порезал стопу.

Мама певца рассказала, что сразу заметила травму сына. По ее словам, певец практически сразу начал хромать, однако все равно продолжал танцевать.