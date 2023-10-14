Кадышева призналась, что видит давно умерших людей

Надежда Кадышева в одной из последних бесед с журналистами призналась, что порой на своих концертах видит людей, которых давно нет в живых. В том числе ее гостями были царь Николай, его жена Александра Федоровна, четыре княжны и царевич Алексей. Члены монаршей семьи слушали ее песни и даже благодарили.

Клинический психолог Марина Владыкина прокомментировала изданию dni.press эту нестандартную ситуацию. По мнению специалиста, такие проявления могут указывать на серьезный стресс и последствия сильных моральных переживаний. Психика, находясь под постоянным давлением, ищет защиту от реальных проблем.

Также подобное может происходить, когда человек крайне религиозен и практикует нетрадиционные духовные практики.

Есть и более прозаическое объяснение - осложнение мигрени. Сильные головные боли способны привести к расстройству нейронов, и люди видят картинки, не соответствующие действительности.