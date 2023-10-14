Агутин-старший раскрыл секрет счастливого брака сына
Николай Петрович Агутин после некоторого перерыва из-за проблем со здоровьем появился на гала-ужине в честь национальной музыкальной премии «Виктория». Музыкант прекрасно выглядел и с удовольствием пообщался с представителями прессы.
«Все там будем! Но я, слава Богу, вместе с вами. И вообще здоровье – это состояние души. Когда ты проснулся и понял, что хочется куда-то поехать, что-то сделать, то значит, с тобой все хорошо. А если вдруг тебе не хочется, это совсем другое. Мне хочется и поехать куда-то, и сделать что-то полезное!» - объяснил он.
Также он ответил на вопросы журналистов «Московского Комсомольца» о семье своего сына. По словам Агутина-старшего, секрет крепкого брака Леонида и Анжелики кроется в настоящей любви.
«Им многие завидуют. Я это знаю! Пусть живут люди, когда у них все хорошо. Они любят друг друга – это главное. Поэтому им можно пожелать только счастья», - сообщил Николай Петрович.
Николай Агутин - советский певец и композитор, много лет проработал в «Москонцерте» с такими коллективами, как «Поющие сердца», «Цветы», «Веселые ребята» и «Песняры».