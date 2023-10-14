Агутин-старший раскрыл секрет счастливого брака сына

«Все там будем! Но я, слава Богу, вместе с вами. И вообще здоровье – это состояние души. Когда ты проснулся и понял, что хочется куда-то поехать, что-то сделать, то значит, с тобой все хорошо. А если вдруг тебе не хочется, это совсем другое. Мне хочется и поехать куда-то, и сделать что-то полезное!» - объяснил он.