Борисова высказалась о любви и партнерстве

Дана Борисова оспорила позицию Юлии Барановской, которая считает, что мужчина должен быть готов пойти на все ради своей женщины.

По мнению Даны, в отношениях никто не должен идти ни на какие жертвы.

«С какой стати? В отношениях, считаю, что каждый работает на 50%, а в идеале вообще только на себя. И, конечно, требовать от другой стороны каких-то нечеловеческих жертв — психологически неверно», — убеждена телеведущая.

Когда-то в юности, вспоминает Дана, она был готова на подобные «безумства». Но повторять ошибок молодости не хочет, - рассказывает 5 Канал.

«Лично я по себе могу сказать, что я могла на это пойти, но это в каком-то прям раннем возрасте, точно где-то до 25 лет. Совершала и какие-то ошибки, и встречалась женатым человеком по большой любви», — признается звезда.

Теперь она понимает, что отношения, основанные на жертвенности, долго не продлятся.

Дана рассказала, что на программе подняли ее генеалогию до 1917 года, объяснили, к каким болезням у нее есть предрасположенность и кто был предками ведущей.