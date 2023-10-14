Басков посмеялся над нарядом Лазарева

Николай Басков, ведущий шоу «Ну-ка все вместе», посмеялся над Сергеем Лазаревым председателем жюри из-за расцветки его пиджака. На предмете одежды Сергея был принт в виде микросхем.

После выступления участника шоу Занбека Кульбатырова Лазарев и Басков вступили в полемику. Лазарев раскритиковал выступление конкурсанта. Он заявил, что Занбек мог спеть намного лучше, - пишет gazeta.ru.

Басков заступился за Кульбатырова, напомнив, что артист – трубач и не может петь по-другому.

«Послушай, мы здесь не трубачей ищем, а вокалистов. Я ищу идеальное выступление! Это было хорошо, но можно было и лучше. Не теряй контакт со зрителем», — осадил Николая Лазарев.

Басков в свою очередь не упустил возможности подшутить над коллегой, предупредив того, что от избытка эмоций микросхемы на пиджаке могут «закоротить».