Рудковская рассказала о состоянии Билана

На днях Диму Билана госпитализировали в одну из столичных клиник с острым бронхитом. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на ближайшее время концерты.

Продюсер Билана Яна Рудковская рассказала, что в состоянии певца появились положительные изменения. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Дима проходит курс лечения: он находится под наблюдением очень хороших врачей. Дима соблюдает все их предписания. Динамика выздоровления у него — положительная. Это радует». — рассказала Рудковская журналистам на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

Врачи предполагают, что примерно через неделю певец сможет покинуть клинику. Билан надеется, что появится на съемках финала музыкального шоу «Голос», в котором он является наставником.