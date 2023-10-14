Рудковская рассказала о состоянии Билана
На днях Диму Билана госпитализировали в одну из столичных клиник с острым бронхитом. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на ближайшее время концерты.
Продюсер Билана Яна Рудковская рассказала, что в состоянии певца появились положительные изменения. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Дима проходит курс лечения: он находится под наблюдением очень хороших врачей. Дима соблюдает все их предписания. Динамика выздоровления у него — положительная. Это радует». — рассказала Рудковская журналистам на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».
Врачи предполагают, что примерно через неделю певец сможет покинуть клинику. Билан надеется, что появится на съемках финала музыкального шоу «Голос», в котором он является наставником.
Недавно Дима Билан вышел на связь с поклонниками, опубликовав фотографию из медицинского учреждения. Артист признался, что заболел бронхитом. По словам звезды, осложнения могут быть очень серьезными, поэтому он принял решение взять перерыв в работе.