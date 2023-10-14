Выяснилось, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля

У некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса имеется двойное гражданство. Кто-то получил второй паспорт уже давно, кто-то обратился за ним уже после начала СВО. Издание news.ru обнародовало некоторые факты.

Ефим Шифрин получил израильский паспорт еще в 2017 году, задолго до начала спецоперации. Настоящее имя юмориста — Нахим. Он никогда не скрывал, что является евреем. При этом артист остался жить и работать в России.

Алла Пугачева получила гражданство Израиля в октябре прошлого года благодаря супругу, юмористу Максиму Галкину*, мать которого является еврейкой.

Тина Канделаки прошлой осенью выложила в интернет израильский паспорт телеведущей Ксении Собчак, которая ранее отрицала наличие у нее гражданства другой страны.

Актер Максим Виторган вместе со своими детьми тоже получил израильское гражданство. А его сына Даниила могут призвать в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ), поскольку он уже отслужил в армии Израиля.

Много лет назад французский паспорт получили Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. В 2006 году певица Анна Нетребко получила австрийский паспорт.