Клава Кока похвасталась дорогостоящей покупкой
Клава Кока в личном блоге выложила видеоролик, в котором показала свой новый автомобиль. Это весьма дорогая иномарка ярко-красного цвета.
«Забрала свою малышку и сегодня за рулем. Принимаю поздравления!» — подписала Клава видео и показала поклонникам роскошный автомобиль.
В последнее время в жизни певицы наметилась светлая полоса. С тех пор как на экраны вышло реалити-шоу «Сердце Клавы», вместо грустных постов в ее блоге все больше фотографий с возлюбленным Александром Повериным. Теперь же у звезды появился еще один повод для радости, - информирует издание super.ru
Недавно состоялся долгожданный финал шоу «Сердце Клавы», где за любовь артистки сражались несколько парней. Победу одержал модель и блогер Александр Поверин. И как бы счастливо ни сияли глаза певицы, не все ее коллеги по цеху верят в возможность возникновения настоящих чувств на подобных телепроектах.
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