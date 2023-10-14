Клава Кока похвасталась дорогостоящей покупкой

В последнее время в жизни певицы наметилась светлая полоса. С тех пор как на экраны вышло реалити-шоу «Сердце Клавы», вместо грустных постов в ее блоге все больше фотографий с возлюбленным Александром Повериным. Теперь же у звезды появился еще один повод для радости, - информирует издание super.ru