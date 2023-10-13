Муцениеце подала в суд на Прилучного

Причиной для нового обращения в суд стали алименты на содержание двух детей — 10-летнего сына Тимофея и 7-летней дочери Мии. Согласно имеющимся данным, заявление уже приняли в суде.

Отметим, что это уже не первый суд между Муцениеце и Прилучным за год. В феврале пара уже судилась из-за четырёхкомнатной квартиры актрисы, из которой она захотела выписать Прилучного. Позже Муцениеце дополнительно захотела компенсировать затраты, понесенные ей в процессе первого суда.