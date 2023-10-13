Брежнева о слухах на фоне развода с Меладзе: «Много спекулятивных тем»

Певица Вера Брежнева отказалась называть причину развода с композитором Константином Меладзе. Об этом сообщает издание «7 дней».

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Брежнева заявила, что в сети распространяется «много спекулятивных тем», почему она и Меладзе расстались. Однако экс-супруги хотят оставить за собой право не комментировать это событие.

«С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», — заключила звезда.

Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала.

В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.