Дмитрий Тарасов вспомнил, как Бузова его опозорила перед коллегами

Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил в YouTube-шоу «Тайная комната», как певица Ольга Бузова опозорила его перед коллегами из состава «Локомотив».
Тарасов уточнил, что история произошла восемь лет назад. В тот день он прилетел с другими спортсменами в аэропорт, где его должна была встретить Бузова. На тот момент она еще была женой футболиста. Звезда решила подготовить для супруга сюрприз и приехала к нему в костюме пингвина. Тарасов объяснил, что ее образ был отсылкой к их личным «фишкам».
«Смайлики — обезьянки, пингвины. Внутряночка наша. <…> Я иду, сзади меня — команда, игроки, у меня авторитет... И тут из машины, из Range Rover, выходит... И я не пойму, там метров 50, я такой: «Че?» И она вышла в костюме пингвина», — вспомнил спортсмен.
Тарасов признался, что после этого случая сильно поругался с Бузовой, так как ему было стыдно перед «пацанами». Он потребовал, чтобы артистка выкинула костюм.
Тарасов добавил, что сейчас уже оценил такую встречу по достоинству. По его словам, это была хорошая идея, однако Бузова «не попала в настроение». Футболист «страшно» боялся за свой авторитет.
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