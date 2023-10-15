Дмитрий Тарасов вспомнил, как Бузова его опозорила перед коллегами

Тарасов уточнил, что история произошла восемь лет назад. В тот день он прилетел с другими спортсменами в аэропорт, где его должна была встретить Бузова. На тот момент она еще была женой футболиста. Звезда решила подготовить для супруга сюрприз и приехала к нему в костюме пингвина. Тарасов объяснил, что ее образ был отсылкой к их личным «фишкам».