Вайкуле назвала присвоение звания «Примадонны» Пугачевой безвкусным

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле высмеяла титулы звезд, которые они сами себе присваивают. Об этом сообщает Woman.ru.

«У нас не было отношений с Ириной (Аллегровой — прим. "Ленты.ру"). Вот она поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище ''Императрицы'', потому что у Аллы Борисовны уже была ''Примадонна''. Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», — поделилась мнением Вайкуле.