На Ивлева подали в суд после приготовления рулета-рекордсмена

Праздничное агентство Graffin-event подало в суд на ресторатора и телеведущего Константина Ивлева за «недоплату» за организацию гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как утверждается, мероприятие прошло в июле. Там Ивлев с командой установил рекорд России, приготовив 41-килограммовый рулет из ветчины и сыра.

Агентство считает, что повар не доплатил 664 тыс. рублей. Как сообщает издание, недовольной осталась и компания «Русагро», которая предоставила майонез для рулета. За майонез тоже якобы не заплатили в полном объёме.