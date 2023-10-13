С Ивлева пытаются взыскать 664 тысячи рублей

Агентство Graffin-event подало иск к шеф-повару Константину Ивлеву на 664 тысячи рублей. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», организация осталась недовольна гастрономическим фестивалем «Да, Шеф» в Екатеринбурге.

Мероприятие, которое провел Ивлев под своим именем, состоялось в июле этого года и продлилось два дня. Организатором праздника выступило агентство Graffin-event, которое накануне подало к повару иск с требованием взыскать с него крупную сумму. Что именно не устроило компанию в фестивале — пока неизвестно.

Напомним, что ранее Ивлев отсудил 3,5 млн рублей у компании «Мясницкий ряд» за свои фото на упаковках продукции. Изначально фирма договорилась с шоуменом только на фотосессию и видеоролики для рекламной кампании. Всего за пять съемочных дней Ивлеву заплатили 8,5 млн рублей.