Дима Билан обратился к поклонникам после новостей о госпитализации

На днях по Сети разошлись слухи об экстренной госпитализации певца Димы Билана из-за острого бронхита. Позднее артист сам подтвердил информацию: самочувствие резко ухудшилось и несколько ближайших концертов он был вынужден отменить. Больше Билан в соцсетях не объявлялся. Поклонники уже забили тревогу, но накануне Дима вышел-таки на связь и поделился подробностями о состоянии здоровья.

«Друзья! Не паникуем! У меня все хорошо», — обратился Билан к фанатам. Он заверил, что все идет по плану и переживать не стоит.

Что ж, надеемся, у исполнителя действительно наблюдаются улучшения и он активно идет на поправку. Все-таки бронхит — дело серьезное, а артист нужен фэнам счастливым, здоровым и полным энергии для исполнения своих хитов. Дима, выздоравливай!

Кстати, к здоровью следует внимательнее относится сейчас многим — коронавирус не закончился, и вот несколько отличий нового штамма от простуды.