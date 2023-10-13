Васильев прокомментировал слухи об отъезде из России

Вокруг модного эксперта в последнее время ходит немало слухов. Так, поговаривают, что мужчина покинул Россию.

Почти два года назад шоу «Модный приговор» перестало выходить на телеэкраны. Дело в том, что после начала специальной военной операции развлекательные программы уступили место политическим и новостным передачам.

Поклонники надеялись, что шоу с Александром Васильевым все-таки вернется в сетку вещания. Однако не так давно стало известно, что полюбившаяся многим программа так и не вернется в эфир. После этого появились слухи, что модный эксперт покинул Россию. Накануне гуру стиля расставил точки над i и опроверг домыслы.