Васильев прокомментировал слухи об отъезде из России
Вокруг модного эксперта в последнее время ходит немало слухов. Так, поговаривают, что мужчина покинул Россию.
Почти два года назад шоу «Модный приговор» перестало выходить на телеэкраны. Дело в том, что после начала специальной военной операции развлекательные программы уступили место политическим и новостным передачам.
Поклонники надеялись, что шоу с Александром Васильевым все-таки вернется в сетку вещания. Однако не так давно стало известно, что полюбившаяся многим программа так и не вернется в эфир. После этого появились слухи, что модный эксперт покинул Россию. Накануне гуру стиля расставил точки над i и опроверг домыслы.
Оказалось, что телеведущий не собирается покидать родину. Мужчина не любит сидеть на одном месте, а потому много путешествует. Однако с работой у историка моды есть определенные проблемы. По словам художника, в каких-то городах его приветствуют – он выступает. А где-то ему говорят: «Нет. Не надо нам никакого Васильева». Декоратор интерьеров признался, что провел собственное расследование и выяснил, что ему вставляют палки в колеса. «...какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит», – поделился он.