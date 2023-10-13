Волочкова осудила Джигурду после обвинений концертного директора в педофилии

«Передай, пожалуйста, привет своей Марине Анисиной, всем этим Пашаевым, которые «доработали» до того, что посадили человека в тюрьму. И вы под его дудку пляшете! Ты для меня всегда был сильным человеком. Тебе нужно сейчас силу воли и духа взять в кулак. Ты сделал так, что ты сейчас нигде, ничто и звать тебя никак», — обратилась к Джигурде танцовщица.