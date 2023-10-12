Режиссер рассказал о состоянии Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис, звезда боевиков, тяжело страдает от деменции, рассказал известный режиссер Гленн Гордон Карон. Он добавил, что с актером произошли кардинальные и необратимые изменения, пишет New York Post.

Карон отметил, что в последние годы постоянно навещает 68-летнего актера. Он беседует не только с ним, но и с его дочерями и супругой.

«Он необыкновенный человек, и я очень старался остаться в его жизни», — пояснил режиссер.

По словам режиссера, раньше актер любил просыпаться каждое утро и брать от жизни все. Теперь он «видит жизнь сквозь мутное стекло», радость жизни у него пропала.

Кроме того, уточнил Карон, болезнь постепенно отбирает у его старого друга базовые навыки. Он перестал читать, почти не разговаривает, «и все же он все еще Брюс».