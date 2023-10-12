Кардашьян высказалась о войне в Израиле

Неважно, на чьей вы стороне, в наших сердцах всегда должно быть место для сострадания к невинным жертвам, оказавшимся под прицелом борьбы за власть, политику, религию. Хотя я знаю, что ничего не могу сделать, чтобы избавить от боли тех, кто страдает, моя семья и я молимся за безопасное возвращение заложников, за погибших и их семьи, за мир и за то, чтобы виновные в этом неоправданном насилии были привлечены к ответственности, — подчеркнула Кардашьян.