Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера
Сценарист Гленн Гордон Карон, который дружит с актером Брюсом Уиллисом, рассказал, что артист лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела, пишет издание Page Six.
По его словам, Уиллис больше не может ни говорить, ни читать, а во время последней встречи актер не мог вспомнить друга несколько минут, пишет Life.
Сценарист рассказал, что Уиллис любил раньше много читать, но теперь не может этого делать. В борьбе с деменцией актера поддерживает семья: его супруга Эмма Хеминг, их дочери Мейбл и Эвелин, а также дети от прошлого брака.