Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера

Сценарист Гленн Гордон Карон, который дружит с актером Брюсом Уиллисом, рассказал, что артист лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела, пишет издание Page Six.

По его словам, Уиллис больше не может ни говорить, ни читать, а во время последней встречи актер не мог вспомнить друга несколько минут, пишет Life.