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Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера

Сценарист Гленн Гордон Карон, который дружит с актером Брюсом Уиллисом, рассказал, что артист лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела, пишет издание Page Six.

Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера
© globallookpress.com

По его словам, Уиллис больше не может ни говорить, ни читать, а во время последней встречи актер не мог вспомнить друга несколько минут, пишет Life.

Сценарист рассказал, что Уиллис любил раньше много читать, но теперь не может этого делать. В борьбе с деменцией актера поддерживает семья: его супруга Эмма Хеминг, их дочери Мейбл и Эвелин, а также дети от прошлого брака.