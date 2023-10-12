Галкин* рассказал об атаке на его соцсети после слов об Израиле

Юморист и телеведущий Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался, что на его аккаунт в соцсетях неизвестные злоумышленники осуществили атаку после публикации видео в поддержку Израиля. Об этом пишет «Лента.ру».

Комик пояснил, что три дня назад опубликовал в Instagram** (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео о ситуации в Израиле.

После этого поста неизвестные предприняли атаку на его аккаунт, отметил Галкин. Юморист добавил, что если начнутся проблемы с профилем в этой сети, то он будет публиковать контент на других площадках.

Напомним, что 7 октября обстановка на Ближнем Востоке значительно осложнилась на фоне атак палестинского движения ХАМАС на гражданские и военные объекты Израиля.

Многие российские и зарубежные звезды поддержали Тель-Авив, выразили возмущение действиями ХАМАС.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ