Бари Алибасов раскрыл детали разбирательства из-за «танчиков»

«Мы пытались обращаться в суд, но этим офис занимался. Ничего полезного или убедительного не проявилось в этом процессе абсолютно. Мы об этом забыли», — сказал он, отметив, что настроить ноутбук не получилось.



«Нам ничего не настроили. Мы так и "похоронили" этот ноутбук», — заключил Алибасов.