Ивлеева начала карьеру певицы

Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 12 октября презентует свою дебютную песню.

«Так, не орать! Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) уже завтра выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров, просто cooming soon полнейший», — написала девушка.

В начале октября Ивлеева выложила ролик из студии звукозаписи. На видео звезда спела о Егоре Криде.

«Это Егор Кри-и-и-и-д», — исполнила девушка, протягивая длинную ноту.

Телеведущая не в первый раз показывает свои вокальные таланты. Еще в 2018 году девушка призналась, что очень любит петь, «однако петь ее не любит». В том же 2018-м Ивлеева опубликовала трек «15 сантиметров», в который вошли отрывки из ее интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).