Галкин* рассказал, на каком языке учатся их с Пугачевой дети

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что в школе, где учатся его дети, преподают только на иврите. В своем сообщении, размещенном в Instagram (деятельность в РФ запрещена), он пояснил, что специально подбирал в Израиле учебное заведение на государственном языке.

Я сразу позаботился о том, чтобы дети пошли в школу, где обучение проходит на иврите. Мне очень хотелось, чтобы дети говорили на иврите, как новоиспеченные израильтяне, — написал он.

Для того, чтобы двойняшки перешли полностью на обучение на иврите, требовалась серьезная подготовка, подчеркнул Галкин. При этом он отметил, что сам начал изучать этот язык.

В октябре Галкин сообщил, что он и Алла Пугачева не собираются уезжать из Израиля на фоне эскалации военного конфликта в секторе Газа. Артист отметил, что готов защищать страну с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который считает сплоченным и патриотичным.