Игорь Николаев впервые вышел на связь с поклонниками после операции

Певец и композитор Игорь Николаев разместил пост на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), в котором поблагодарил подписчиков и близких за поддержку, а также врачей, боровшихся за его жизнь. Помимо этого артист обрадовал поклонников, что запланированный в октябре концерт с его участием состоится.

Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживала, – написал народный артист России.

Вместе с этим Николаев поделился, что успешно восстанавливается после проблем с сердцем и 25 октября выйдет на сцену в Рахманиновском зале Московской консерватории. В этот день подведение итогов конкурса «15 мелодий для фортепиано».

Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится, – заявил Николаев.

5 октября стало известно, что Игорь Николаев вернулся домой и восстанавливается после коронарного шунтирования. Отмечалось, что композитор с конца сентября находится дома и чувствует себя хорошо.