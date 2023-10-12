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Певец Джастин Бибер выложил текст в поддержку Израиля на фоне сектора Газа

Певец Джастин Бибер выложил в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост с поддержкой Израиля в вооруженном конфликте с Палестиной.

Джастина Бибера осудили за некорректную поддержку Израиля
© Газета.Ru

Он написал, что молится за израильтян, однако в качестве фонового изображения выбрал снимок с разрушенными зданиями сектора Газа. Возмущенные пользователи соцсети объяснили певцу, что не так с его публикацией, и спустя некоторое время Бибер перевыложил пост с нейтральным фоном, пишет The Independent.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

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