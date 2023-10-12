Ксения Бородина стала новой ведущей "Последнего героя"
Ксения Бородина, известная про проекту "Дом-2", стала новой ведущей шоу "Последний герой" на ТВ-3. Десятый сезон под подзаголовком "Остаться семьей" будет сниматься в Таиланде.
Сама телеведущая в социальной сети, запрещенной в РФ, делится красивыми кадрами природы и местной фауны, судя по всему, небольшого тропического острова.
"Красиво тут конечно, невероятно, это другой Тай, дикий что ли, не Пхукет, короче, не то, к чему я привыкла. Поэтому пока придется адаптироваться к новым условиям", - написала Бородина.
Она жалуется на зуд от укусов насекомых и то, что "остров слишком живой". Единственная аптека при этом "всегда закрыта" и спасаться пришлось мазью местного производства.