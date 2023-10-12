Рудковская отказалась рассказывать о состоянии здоровья Билана

«Я не обязана докладывать, в каком сейчас состоянии артист. Считаю, что задавать подобные вопросы некорректно. Конечно, я все знаю, но не уполномочена раскрывать врачебную тайну! Человек написал, пожалуйста, читайте его страницы в соцсетях. Подтверждаю то, что у него бронхит, и то, что обострение», — высказалась Рудковская.