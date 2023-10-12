Назван заработок Игоря Крутого на своей академии

«Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она нетипичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. 30 тысяч я получаю», — раскрыл детали Лещенко.