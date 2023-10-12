Назван заработок Игоря Крутого на своей академии
Стало известно о заработке российского композитора, продюсера и пианиста Игоря Крутого на основанной им «Академии современного искусства». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным портала, в 2022 году доход музыканта от деятельности образовательного учреждения составил 54 миллиона рублей. Учебное заведение было основано Крутым в 2021-м. Академия расположена на пятом этаже исторического здания в центре Москвы и включает в себя 40 аудиторий, концертный зал и звукозаписывающую студию.
Сейчас в учреждении числится одна тысяча учащихся. Основной род деятельности «Академии современного искусства» — дополнительное образование детей и взрослых.
Ранее народный артист России певец Лев Лещенко впервые раскрыл размер своей пенсии и назвал ее мизерной.
«Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она нетипичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. 30 тысяч я получаю», — раскрыл детали Лещенко.
Он также добавил, что пенсионерам следует платить хотя бы по 50-60 тысяч рублей.