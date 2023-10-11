Мать Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца

«Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо. Сегодня не встречались, надо созваниваться», — рассказала женщина.