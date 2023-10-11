Российский певец Игорь Николаев пообещал выйти на сцену в конце октября. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант поблагодарил всех за поддержку на фоне новостей о госпитализации. «Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь, и 25 октября наша встреча обязательно состоится», — написал Николаев, подразумевая мероприятие, которое состоится на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории имени Чайковского.

Ранее были раскрыты новые подробности состояния Игоря Николаева после недавно перенесенной операции на сердце.