Жена Джигана Оксана Самойлова заработала на марафоне до 390 млн рублей

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова могла заработать на своем бизнес-марафоне «Стратегия на миллион» от 70 до 390 млн рублей, пишет Telegram-канал «Светский хроник». По данным источника, курс, рассказывающий о том, как разбогатеть, прошли около 11 тысяч человек, стоимость участия составила от шести до 300 тысяч рублей. На лекциях блогер рассказывала о том, что миллионеры чистят зубы по 3 минуты, читают аффирмации и делают комплименты окружающим, говорится в сообщении.

Желающим разбогатеть Самойлова советовала торговать подгузниками для животных, открывать магазин по продаже мыла и каждый день принимать контрастный душ, сообщает источник. Привычками бедных людей блогер называла жалобы на жизнь, курение и распитие газировки вместо чистой воды.