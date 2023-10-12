Лада Дэнс рассказала о последствиях ДТП

«Шрам на лбу остался: он пока не проходит. Я его даже не скрываю. Это не первое сотрясение у меня. Я знаю, как жить после этого. В 23 года, помню, падала с лошади. У меня тоже было сотрясение. Я трое или четверо суток спала, не просыпаясь», — вздохнула Лада Дэнс.

Она уточнила, что первое время после аварии боялась ездить на машине, так как ее пугали приближающиеся автомобили. Сейчас, по словам звезды, фобия прошла. При этом она посетовала, что у балерины из ее танцевальной команды до сих пор остался страх перед автомобилями. Певица уточнила, что передумала избавляться от сценического псевдонима — сразу после аварии звезда предположила, что будет выступать без приставки Дэнс.