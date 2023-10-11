Выступления стендап-комика Мягковой в Израиле перенесли
Выступления стендап-комика Ирины Мягковой в Израиле, запланированные на октябрь, переносятся из-за обострения ситуации вокруг страны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Это не первый случай отмены концертов на фоне ухудшения обстановки в Израиле.
Сообщается, что Мягкова должна была выступить в Тель-Авиве и Хайфе 13 и 14 октября. Предварительно, концерты переносятся на 12–13 января. Отмечается, что организаторы также занимаются возвратом средств.
В настоящее время агенты Мягковой ждут подтверждения проведения концертов от площадок, говорится в публикации.
Ранее SHOT сообщил, что после эскалации ситуации в Израиле российские звезды, в частности Юрий Шевчук и группа «Каста», перенесли свои концерты.
В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.