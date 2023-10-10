Мать Меладзе прокомментировала информацию о продаже дома сына

Мать композитора и бывшего мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе Нелли заявила, что не знает о продаже дома своего сына за 350 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство Regnum.

Во время разговора по телефону с 89-летней женщиной у корреспондента издания сложилось впечатление, что у той действительно отсутствует информация о продаже особняка площадью 700 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк».

«Я ничего о продаже дома не знаю», — ответила Нелли Акакиевна на вопрос о сделке с недвижимостью.

Автор публикации отметил, что спустя минуту после начала диалога находившийся рядом с матерью Меладзе неизвестный попросил женщину положить трубку, после чего связь прервалась.