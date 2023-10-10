В семье Даниила Виторгана отреагировали на новость о его призыве в армию Израиля

В семье актера Максима Виторгана отреагировали на информацию о возможном призыве его сына Даниила Виторгана в армию Израиля . Об этом сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что сына российского актера Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля. Отмечалось, что родственник артиста служил в рядах Российской армии и поступил во ВГИК, однако не стал обучаться в учреждении, так как вместе с семьей переехал в Израиль. Там Даниил год служил в Армии обороны Израиля и демобилизовался месяц назад.