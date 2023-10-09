Появилось видео возвращения Глюкозы из Израиля в Москву

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вернулась в Москву вместе с детьми, передает Telegram-канал Mash. С 7 октября звездная семья находилась в Израиле.

Одна из дочерей артистки записала для соцсетей видео из самолета. В кадре девочка сообщила, что они уже вернулись домой, в Москву.

Ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что семья Глюкозы, включая ее мужа Александра Чистякова и двоих детей, на несколько дней застряли в бомбоубежище в Израиле. По словам Собчак, певица вместе с семьей поехала в Израиль ради концерта Бруно Марса, однако в стране вспыхнули боевые действия.

Позднее Глюкоза вышла на связь. Артистка заявила, что ей с близкими удалось покинуть Израиль. В качестве подтверждения певица опубликовала фотографию, сделанную в самолете. Ионова отметила, что регистрация в аэропорту проходила долго.