Переехавший в Израиль Слепаков высказался о нападении ХАМАС

Популярный комик Семен Слепаков высказался о нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, куда он ранее переехал. Пост об этом юморист разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Слепаков опубликовал фотографию двух людей, держащих израильский флаг.

«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — заявил он.

Комик пожелал израильским военнослужащим сил и мужества и принес соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

«Единства и мира Израилю. Ам Исраэль Хай! («Народ Израиля жив!» — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

В августе 2022 года стало известно, что Слепаков дает концерты в Израиле. После этого ряд СМИ сообщил, что юморист эмигрировал из России. Позднее его концертный директор заверила, что комик отправился за рубеж в ранее запланированный гастрольный тур. Однако вскоре СМИ заявили, что Слепаков на своем концерте рассказал о переезде в Израиль. Утверждалось, что юморист поселился в Тель-Авиве.