Гребенщиков опроверг слухи, что живет и работает в Израиле

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«Я никогда не жил в Израиле», — заявил Daily Storm лидер группы «Аквариум» в ответ на просьбу рассказать, что сейчас творится в стране, на фоне последних событий, связанных с противостоянием Армии еврейского государства с радикалами из ХАМАС.

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Борис Гребенщиков покинул Россию весной 2022 года. Где он сейчас, точно неизвестно. Ранее музыкант отмечал, что ему комфортно работать в Великобритании. Вероятно, он живет с супругой в Лондоне.

Известно, что 29 октября Гребенщиков должен выступить в Ганновере, 30 октября — во Франкфурте-на-Майне, а 1 ноября в Людвигсбурге. Затем музыканта ждут с концертами в Хельсинки и Стокгольме.

В середине сентября Гребенщиков в интервью Financial Times рассказал, почему не выступает на Украине. «Половина украинцев думают:

«О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — признался рокер.

По его словам, он ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали проведение СВО на Украине. Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+. Он отмечал, что в ближайшее время не собирается приезжать в Россию, а в Лондоне не чувствует себя изгнанником, поскольку работает в британской столице с 1988 года.

В марте 2022-го Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в России «до лучших времен по вполне понятным причинам». Программу «Аэростат», которую вел музыкант, убрали из эфира «Радио России».