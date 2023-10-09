Рокер Гребенщиков опроверг слухи, что живет и работает в Израиле
Рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом) опроверг слухи о том, что он, как и юморист Максим Галкин (признан иноагентом), певица Алла Пугачева и лидер«Машины времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом), теперь живет и работает где-то в Израиле.
«Я никогда не жил в Израиле», — заявил Daily Storm лидер группы «Аквариум» в ответ на просьбу рассказать, что сейчас творится в стране, на фоне последних событий, связанных с противостоянием Армии еврейского государства с радикалами из ХАМАС.
Борис Гребенщиков покинул Россию весной 2022 года. Где он сейчас, точно неизвестно. Ранее музыкант отмечал, что ему комфортно работать в Великобритании. Вероятно, он живет с супругой в Лондоне.
Известно, что 29 октября Гребенщиков должен выступить в Ганновере, 30 октября — во Франкфурте-на-Майне, а 1 ноября в Людвигсбурге. Затем музыканта ждут с концертами в Хельсинки и Стокгольме.
В середине сентября Гребенщиков в интервью Financial Times рассказал, почему не выступает на Украине. «Половина украинцев думают:
«О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — признался рокер.
По его словам, он ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали проведение СВО на Украине. Сейчас музыкант выступает под псевдонимом БГ+. Он отмечал, что в ближайшее время не собирается приезжать в Россию, а в Лондоне не чувствует себя изгнанником, поскольку работает в британской столице с 1988 года.
В марте 2022-го Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в России «до лучших времен по вполне понятным причинам». Программу «Аэростат», которую вел музыкант, убрали из эфира «Радио России».
В мае 2023-го против рокера составили протокол о дискредитации армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей. В конце июня Минюст включил Гребенщикова в список иноагентов. Ведомство обосновало решение тем, что музыкант проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине, выступал против военных действий и «получал поддержку от иностранных источников».