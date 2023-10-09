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«Каста» решила перенести концерт в Тель-Авиве

Российская рэп-группа «Каста» переносит концерт в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Каста» решила перенести концерт в Тель-Авиве
© РИА Новости

Изначально концерт был запланирован на 13 октября. Источник утверждает, что мероприятие было перенесено из-за боевых действий в Израиле. На какое число был перенесён концерт пока не уточняется.

Кроме того, билеты на выступление всё ещё остаются в продаже. На данный момент сама группа никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения «Хамас» совершило атаку на приграничные районы Израиля из сектора Газа.

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