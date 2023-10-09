«Каста» решила перенести концерт в Тель-Авиве
Российская рэп-группа «Каста» переносит концерт в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Изначально концерт был запланирован на 13 октября. Источник утверждает, что мероприятие было перенесено из-за боевых действий в Израиле. На какое число был перенесён концерт пока не уточняется.
Кроме того, билеты на выступление всё ещё остаются в продаже. На данный момент сама группа никак не прокомментировала эту информацию.
Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения «Хамас» совершило атаку на приграничные районы Израиля из сектора Газа.
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