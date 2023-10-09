МВД проведет лингвистическую экспертизу интервью Панина Собчак

ГУ МВД по Москве направило на психолого-лингвистическую экспертизу интервью Алексея Панина, Ксении Собчак после просьбы проверить актера на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности России, а также дискредитацию российских вооруженных сил. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время в связи с поступившим обращением проверить Алексея Вячеславовича Панина на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), а также к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве его интервью Ксении Собчак направлено для проведения психолого-лингвистического исследования", - сказал собеседник агентства.

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По итогам экспертизы будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру, указывая, что в конце июля на канале "Осторожно: Собчак"в YouTube вышло интервью Собчак с Паниным, в котором актер оскорбляет Россию и россиян, осуждает принятые президентом РФ решения в отношении СВО. Кроме того, Панин одобрил теракт на Крымском мосту. Бородин уточнил, что интервью Панина посмотрели более 1,6 млн человек, поэтому его высказывания являются публичными и дают основания для привлечения к уголовной и административной ответственности. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ Панину может грозить до семи лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ - до пяти лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 20.3.3. - штраф до 50 тыс. рублей.

Официальным комментарием актера и столичного ГУ МВД России ТАСС пока не располагает.

Следователи столичного управления СК в мае возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за высказывания Панина, оправдывающие теракт на Крымском мосту. МВД России объявило Панина, последние годы живущего в Испании, в розыск.