Оценена стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль

Новая квартира Димы Билана в доме с видом на Кремль может стоить от 90 млн рублей, если ее площадь превышает 100 кв.м., сказала в интервью НСН руководитель отдела продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольга Шлепарева.

Билан ранее сообщил в одном из YouTube-шоу, что приобрел квартиру в центре Москвы, из которой открывается вид на Красную площадь. Певец уточнил, что в нескольких минутах ходьбы от этой квартиры находится Гнесинское училище.

«Жилые дома с видом на Кремль это улицы Серафимовича, Солянка, Мясницкая, Арбат, Петровка. Коридор цен – от 500 до 900 тыс. рублей за квадратный метр, чем ближе к Кремлю, - тем выше стоимость. Если Кремль близко-близко – 700-900 тыс. рублей. Стоимость квартиры Билана зависит от метража», - сказала Шлепарева.

По ее словам, площадь квартир знаменитостей в центре Москвы может превышать 200 кв.м.

«Мы там вряд ли встретим обычных людей. Если они там когда-та жили, все коммуналки давно расселили. Там живут бизнесмены, политики, медийные личности. Например, в квартире с видом на Кремль, где только терраса была 200 кв.м. проживала Наталья Андрейченко», - заключила собеседница НСН.