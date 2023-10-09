Иосиф Пригожин не может связаться с близкими в Израиле

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин потерял связь с братом и сестрой, которые живут в Израиле близко от границы. Он сообщил также, что смог дозвониться до матери и с ней все в порядке.

"У меня там мама, племянники, сестры, братья. Причем, какая-то часть родственников находится на границе. Вообще мои родственники живут в разных частях Израиля, они там с 70-х годов. И сейчас кто-то в бомбоубежищах, кто-то в подвале ночевал. Я созванивался - мама, слава богу, жива и здорова, сейчас уже дома", - рассказал Пригожин MK.RU .

Он поделился с изданием, что не может дозвониться до одного брата и сестры. Более того, он сам должен был сегодня лететь в Израиль на 2-3 дня, но планы на поездку сорвались.