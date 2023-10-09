Лопес и Аффлек взяли ипотеку на 30 лет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотеку на 30 лет ради нового семейного гнездышка
На днях певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек стали на миллиметр ближе к народу. Все дело в том, что в СМИ просочилась информация о том, как звездная парочка приобрела свой новый роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Возлюбленным пришлось влезть в ипотеку на 30 лет! Однако не все так просто. Оказывается, это обычная практика голливудских селебрити ради льгот.
Как стало известно Daily Mail, первоначально Джен и Бен хотели внести всю стоимость — 61 миллион долларов — наличными, но потом подумали и выбрали более выгодный вариант: треть от суммы они будут выплачивать в течение ближайших трех десятков лет. На фоне новостей о возможном разладе в семье некоторые фанаты, мы уверены, испытали облегчение: с таким грузом вряд ли решишься на развод.
Специалист по недвижимости из Лос-Анджелеса Тони Мариотти назвал решение крайне грамотным и добавил, что ничего удивительного в этом нет.
«Это обычная тактика богатых людей в целях получения налоговых льгот... Они рассматривают весь свой портфель активов и начинают просчитывать лучший путь вперед для каждого конкретного шага, который может быть связан с ремонтом существующего дома, покупкой большего количества недвижимости или финансированием других проектов», — цитирует его издание.