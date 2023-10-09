Билан купил квартиру с видом на Красную площадь

Российский певец Дима Билан приобрел квартиру в центре Москвы рядом с Кремлем. О дорогостоящей покупке артист рассказал в интервью для YouTube-шоу «Джарахов».

По словам Билана, из окон его нового жилья открывается вид на Красную площадь. Кроме того, недалеко от квартиры располагается учебное заведение, которое посещал артист.

«И рядом, буквально в несколько минутах ходьбы, моя прекрасная Гнесинка», — отметил он.

На данным момент Билан готовится к переезду. Стоимость недвижимости певец уточнять не стал. Артист добавил, что планирует оборудовать в новой квартире собственную студию звукозаписи.