Макаревич пожелал победы израильской армии

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов) пожелал удачи бойцам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной , а также назвал их своими. Об этом он сообщил в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — написал исполнитель, подчеркнув, что не будет комментировать успех своих выступлений на фоне государственного конфликта.

Сейчас музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. В интервью Ксении Собчак музыкант заявил, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. Макаревич отметил, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.