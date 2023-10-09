Глюкоза с семьей вылетела из Израиля

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вылетела из Израиля вместе с семьей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
37-летнияя артистка запостила фото во время вылета самолета. На снимке она сидит в пассажирском кресле, укрывшись курткой.
«Мы взлетаем. Регистрация была небыстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь», — заявила Глюкоза в подписи к снимку.
Ранее сообщалось, что Глюкоза с супругом и дочерями несколько дней прятались в бомбоубежище Израиля. Известно, что они прилетели на концерт американского исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве, однако из-за начавшихся обстрелов шоу было отменено.
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