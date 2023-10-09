Глюкоза с семьей вылетела из Израиля

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вылетела из Израиля вместе с семьей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

37-летнияя артистка запостила фото во время вылета самолета. На снимке она сидит в пассажирском кресле, укрывшись курткой.

«Мы взлетаем. Регистрация была небыстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь», — заявила Глюкоза в подписи к снимку.